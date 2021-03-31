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Мужчина с бензопилой пришел в парламент Словении из-за несогласия с локдауном

Парламент Словении Фото из открытых источников

К счастью, никто не пострадал

В Словении разъяренный мужчина с бензопилой под зданием парламента устроил протесты из-за введения локдауну. Об этом сообщает STA

Как отмечается, инцидент произошел вечером 30 марта в Любляне. Мужчина приблизился вплотную к зданию Национальной ассамблеи. В одной руке он держал включенную бензопилу, которую направил на здание, а в другой - поводок с собакой.

При этом добавляется, что на видео видно, что правонарушителя все же удалось остановить. К нему подбежал охранник здания парламента и повалил его на землю. Несколько других сотрудников службы охраны присоединились для обысков нападавшего.

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Ранее сообщалось, что в США у Белого дома женщина с оружием пыталась передать письмо президенту страны Джо Байдену. Ее задержали правоохранители. 

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