Мужчина с бензопилой пришел в парламент Словении из-за несогласия с локдауном

Парламент Словении Фото из открытых источников

К счастью, никто не пострадал

В Словении разъяренный мужчина с бензопилой под зданием парламента устроил протесты из-за введения локдауну. Об этом сообщает STA.

Как отмечается, инцидент произошел вечером 30 марта в Любляне. Мужчина приблизился вплотную к зданию Национальной ассамблеи. В одной руке он держал включенную бензопилу, которую направил на здание, а в другой - поводок с собакой.

При этом добавляется, что на видео видно, что правонарушителя все же удалось остановить. К нему подбежал охранник здания парламента и повалил его на землю. Несколько других сотрудников службы охраны присоединились для обысков нападавшего.

Incident pred Državnim zborom. Moški s psom in prižgano motorno žago je želel nad parlament. "Dost mam tega zapiranja," je vzklikal. Policisti so ga že obvladali. pic.twitter.com/bvc4Z80K8P — Luka Svetina (@LukaSvetina) March 30, 2021

Ранее сообщалось, что в США у Белого дома женщина с оружием пыталась передать письмо президенту страны Джо Байдену. Ее задержали правоохранители.