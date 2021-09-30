Мужчина пытался совершить самоподжог в здании Офиса президента

Муниципальная варта Киева

Правоохранители успели потушить пламя и задержали самоубийцу

В Киеве мужчина пытался поджечь себя в здании Офиса президента, однако правоохранители успели потушить пламя и задержали его. Об этом говорилось в Telegram Муниципальной стражи Киева.

Как отмечается, в здании Офиса президента мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью и попытался поджечь себя.

Известно , что полицейские, дежурившие рядом, помешали акту самосожжения. Они потушили пламя огнетушителями.

Сейчас мужчина общается со следователями. Причины, по которым он решился на этот поступок, не называются.

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Напомним, что ранее в Ровенской области задержали мужчину, который, находясь в нетрезвом состоянии, облил своего племянника бензином и поджег его. Преступнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Кроме этого, Лычаковский районный суд Львова вынес приговор двум местным жителям, которые подожгли автомобиль бывшего исполняющего обязанности генерального прокурора Украины Олега Махницкого из-за того, что тот обрызгал одного из них во время езды. Инцидент произошел в 2016 году.