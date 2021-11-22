В Украине мошенники начали выманивать деньги у родственников военных: Как работает схема

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Они пользуются схемой "ваш сын в плену"

Украинцев предупредили об активизации мошенников, которые звонят в основном родственникам военных и сообщают им о том, что их близкий человек попал в плен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко.

Как отмечается, в последнее время вновь активизировались телефонные мошенники, которые звонят украинцам и действуют по схеме "Ваш сын в плену". Злоумышленники выбирают время для звонков чтобы дестабилизировать состояние будущей жертвы. Они звонят в основном ночью или вечером, при этом они манипулируют на эмоциях и используют фактор неожиданности.

"Разговор строят по схеме: вам знаком (имя близкого человека – сына, брата, мужа...)?. Он сейчас у нас, он попал в плен. Хотите вызволить - нужно заплатить...", - прокомментировал Левченко.

Известно, что мошенники пытаются убедить свою жертву в том, что ее родственник действительно находится в беде, а для его освобождения нужно передать деньги. Обычно они говорят, чтобы средства отправлялись на банковскую карту или по номеру телефона.

"Иногда злоумышленники просят не отключать телефон, чтобы лишить людей возможности перезвонить родственникам и выяснить настоящую ситуацию. А иногда меняют голос и представляются родственниками. Но это не должно повлиять на ваше решение получить информацию "от первоисточника", - добавил спикер управления СБУ.

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Напомним, ранее "ПриватБанк" предупреждал о появлении в Украине новой схемы массового фишинга личных данных под предлогом государственных выплат по вакцинации от COVID-19. Преступники просят внести личные данные и реквизиты банковских карт.