Моряк, который поджег дом в Белогородке, признался в жестоком убийстве, - полиция

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Он заявил, что убил мужчину в состоянии аффекта во время конфликта

Мужчина, которого задержали по подозрению в поджоге дома в Белогородке Киевской области и жестоком убийстве, дает признательные доказательства. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook.

"Совершил убийство в состоянии аффекта. Скрыть следы преступления решил путем поджога квартиры и самого тела с помощью бензина. В преступлении раскаиваюсь, свою вину признаю, готов сотрудничать со следствием", - сказал подозреваемый.

По словам Небытова, 43-летний мужчина, который жил неподалеку от убитого, признался, что совершил преступление из-за ссоры за гараж, который он предоставлял в аренду погибшему, после употребления алкогольных напитков.

Сейчас моряку сообщено о подозрении по двум статьям УК: умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью и умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, взрыва, повлекшее тяжкие последствия. По предварительным данным, в четверг 24 июня суд изберет мужчине меру пресечения. Следствие подало ходатайство о содержании под стражей.

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Напомним, в понедельник, 21 июня, в 13:20 в с. Белогородка Бучанского района в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв с последующим горением.

Позже в одной из квартир дома сотрудники ГСЧС обнаружили тело мужчины без признаков жизни.