live
Новости » События Читати новину українською

Моряк, который поджег дом в Белогородке, признался в жестоком убийстве, - полиция

Фото из открытых источников

Он заявил, что убил мужчину в состоянии аффекта во время конфликта

Мужчина, которого задержали по подозрению в поджоге дома в Белогородке Киевской области и жестоком убийстве, дает признательные доказательства. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook.

"Совершил убийство в состоянии аффекта. Скрыть следы преступления решил путем поджога квартиры и самого тела с помощью бензина. В преступлении раскаиваюсь, свою вину признаю, готов сотрудничать со следствием", - сказал подозреваемый.

По словам Небытова, 43-летний мужчина, который жил неподалеку от убитого, признался, что совершил преступление из-за ссоры за гараж, который он предоставлял в аренду погибшему, после употребления алкогольных напитков.

Сейчас моряку сообщено о подозрении по двум статьям УК: умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью и умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, взрыва, повлекшее тяжкие последствия. По предварительным данным, в четверг 24 июня суд изберет мужчине меру пресечения. Следствие подало ходатайство о содержании под стражей.

Новости по теме: Попытка сокрытия убийства. Названа причина взрыва в доме под Киевом

Напомним, в понедельник, 21 июня, в 13:20 в с. Белогородка Бучанского района в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв с последующим горением.

Позже в одной из квартир дома сотрудники ГСЧС обнаружили тело мужчины без признаков жизни

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Украине из-за жары объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности В Украине удержится жара, местами пройдут дожди: Прогноз погоды на сегодня Киевляне жалуются на "песчаную бурю": Предполагают, что пыль принес ветер из астраханских степей В Украине сегодня усилится жара, местами пройдут дожди с грозами

программы канала ZIK

Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект