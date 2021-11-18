Американец и украинка заказали убийство министра Лещенко, - МВД Украины

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко Укринформ

Они лично приехали на место преступления, чтобы убедиться в содеянном

Гражданин США и гражданка Украины заказали киллера для убийства министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время брифинга.

"Хочу проинформировать, что в августе в Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины поступила информация о том, что гражданка Украины ищет киллера для совершения заказного убийства другого гражданина Украины. Такая информация - это десятки информации, которые поступают в Национальную полицию в течение года. Она всегда обрабатывается и проверяется на ее реалистичность, достоверность, целесообразность работы по этому направлению.

В этом случае была проведена оперативная комбинация предусмотрена Уголовно-процессуальным Кодексом Украины, который называется "Контроль за совершением преступления", - отметил он.

При этом министр подчеркнул, что заказчица - гражданка Украины была выведена на другое лицо, которое по оперативному замыслу Нацполиции выполняло роль киллера и собственно все общение между заказчицей и киллером документировалось. Это все зафиксировано в рамках уголовного производства в рамках негласных следственных розыскных действий.

Также, по словам Монастырского, есть еще один заказчик - это гражданин США, он является основным заказчиком данного преступления. В то же время он заказал убийство другого гражданина, бывшего коллектором, ему было назначено выбивать долги с определенного партнера - бизнес-партнера этого гражданина США, с которым он работал в 2018 году. За выбивание долгов было взято 150 тыс. долларов, которые он не вернул этому гражданину США, вследствие чего он принял решение его убить и собственно осуществил такой заказ.

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"Это лицо было имитировано похищено, после этого помещено в одном из домов под Киевом. Заказчики, а именно: гражданка Украины, которая первая контактировала с киллером и гражданин США приехали туда, чтобы убедиться в том, что действительно был выполнен данный заказ", - пояснил глава МВД.

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Как сообщалось ранее, министр внутренних дел Денис Монастырский собирал срочный брифинг о покушении на одного из министров украинского правительства и задержании причастных к этому лиц.