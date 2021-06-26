Молния и падение деревьев: Из-за непогоды на западе Украины травмировались 3 человека

Фото из открытых источников

Двух из пострадавших госпитализировали

Из-за непогоды на западе Украины травмировались три человека: один во Львовской и еще двое в Ровенской области. Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Как уточняется, на Львовщине на человека упало дерево. Он получил травму, однако от госпитализации отказался.

В то же время на Ровенщине одного человека поразила молния, а на другого упал, сорванный ветром, шифер. Обоих пострадавших госпитализировали.

Жертв в результате непогоды нет ни в одном из регионов.

При этом в ГСЧС добавили, что по состоянию на сегодняшнее утро во Львовской области продолжаются работы по откачке воды в г. Львов (подземный переход). В г. Червоноград остается частично подтоплены 10 приусадебных участков, высота 2-10 см, уровень воды постепенно снижается.

Накануне там было подтоплено 11 жилых домов, 23 приусадебных участка, 1 подземная парковка, 3 подвала, 1 подземный переход, частично повреждено 12 кровель (из них 5 на административных зданиях и 7 на жилых домах), 1 балкон, стену дома 1. Отбуксировано 2 легковых автомобиля, высвобождено 9 автомобилей из под деревьев и разрушенных конструкций. Разрезано и убрано 50 деревьев. Всего откачано около 2 тыс. 480 м3 воды из 23 приусадебных участков и 13 жилых домов.

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В Ровенской области повалило 180 деревьев. Частично были повреждены крыши 13 жилых домов, кровлю столовой Шпановского лицея, школы с. Посягва Ровенского района и кровлю Клесовского поселкового совета.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате непогоды в Украине было обесточено более 800 населенных пунктов в девяти областях.