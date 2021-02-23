Митинг в поддержку Стерненко: Организаторы анонсировали бессрочный протест

Протест на Банковой РБК-Украина

Акция начнется в субботу

Организаторы акции протеста в Киеве в поддержку Сергея Стерненко анонсировали масштабный всеукраинский митинг и старт бессрочного протеста, который продлится до тех пор, пока активист не выйдет на свободу.

Об этом во время включения в общий эфир трех телеканалов – ZIK, NewsOne и "112 Украина" – сообщил журналист издания "Страна.ua" Владислав Бовтрук.

Журналист, находившийся на акции протеста сторонников активиста Сергея Стерненко возле Офиса президента Украины, отметил, что по состоянию на 22:30 участники митинга уже начали частично расходиться, столкновения протестующих с правоохранителями на тот момент прекратились.

Владислав Бовтрук сообщил, что организаторы протестной акции анонсировали масштабный всеукраинский митинг в субботу в 12 часов. Они заявили, что с субботы начнется бессрочная акция протеста, которая продлится до тех пор, пока Сергея Стерненко не выпустят на свободу.

Журналист отметил, что никто из представителей Офиса президента к участникам акции протеста так и не вышел. Владислав Бовтрук добавил, что перед началом акции на Банковой организаторы заявляли, что обнародуют определенные требования, когда пройдут на территорию Офиса президента, однако на территорию ОП их не пустили, и никаких требований они не обнародовали.

Владислав Бовтрук проинформировал, что во время акции у ОП конфликты между протестующими и правоохранителями возникали локально в разных местах, были задержания. Журналист отметил, что пострадали несколько правоохранителей: активистам удавалось выдернуть из рядов полиции по одному правоохранителю, их били, забирали шлемы, маски, газовые баллончики и тому подобное. Владислав Бовтрук также рассказал, что участники акции поджигали салюты и направляли их в ряды полицейских. Он отметил, что не исключено, что салюты могли попасть кому-то в лицо и нанести травмы.

Напомним, что 23 февраля состоялся суд над активистом Сергеем Стерненко. Его признали виновным по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича и присудили 7 лет лишения свободы.

Сам активист себя виновным по указанному делу не считает и обещает обжаловать решение.

Как сообщали, в Киеве вечером 23 февраля сторонники одесского активиста Сергея Стерненко вышли на акцию протеста против его осуждения. Во время акции состоялись столкновения между протестующими и полицией.