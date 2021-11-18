Министра Лещенко "заказали" за 20 тыс. долларов: В МВД раскрыли схему покушения

Роман Лещенко Фото из открытых источников

Заказчика задержали и сообщили в посольство его страны

Гражданин США заказал убийство министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко за 20 тысяч долларов. Об этом сообщил во время брифинга министр внутренних дел Денис Монастырский.

По его словам, есть доказательства, что заказчики, убедившись в качестве предварительной работы киллера, обратились к о следующем заказ.

"Это было лицо, с которым они сотрудничали, у которого они собственно пытались отобрать имущество и выбить мнимые долги, которые были в 2018 году. Эти партнеры - гражданин США и гражданин Украины. Последним был Роман Лещенко - министр украинского правительства", - подчеркнул Монастырский.

Накануне вечером между заказчиками и киллером состоялась встреча в ресторане, утверждает глава МВД. В частности, злоумышленники обсудили всю оперативную ситуацию заказа - что, сколько?

"Был предоставлен задаток в размере 20 тыс. долларов до выполнения этого преступления. Гражданин США должен был уехать из Украины после этого и преступление должно было быть совершено уже после того, как он будет на территории США", - отметил Монастырский.

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По словам министра, после фиксации этого процесса было принято решение о задержании американца и проинформировано в соответствии посольство США.