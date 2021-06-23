Миллион гривен убытков ежемесячно: в "Укрзализныце" разоблачили новую коррупционную схему

Схема действовала почти пол года

Разоблачение правонарушения Прес-центр СБУ

В "Укрзалізнице" разоблачили коррупционную схему: один из филиалов общества, который занимается добычей и продажей щебня, продавал его только "нужным" клиентам.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Организовал схему руководитель производственного подразделения филиала "Центр управления промышленностью" АО "Укрзализныця". Чиновник требовал взятки от бизнесменов из строительной отрасли. За неправомерную выгоду он "гарантировал", что щебень будут продавать именно им. Все это в обход прозрачных процедур. Причем торговля шла оптовыми партиями", - уточняется в сообщении.

При этом добавляется, что участника схемы был задержан в Киеве во время передачи очередной части взятки в размере 87 500 грн.

"Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп служебного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц либо соединенные с вымогательством неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины", - говорится в пресс-релизе.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к коррупционной схеме.

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Ранее сообщалось, что в Украине разоблачили мощную преступную организацию, занимавшейся хищением угля и другого имущества из грузовых вагонов "Укрзализныци".