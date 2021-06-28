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МИД Украины проверит информацию о пожаре на судне с украинскими моряками

Последствия пожара на судне МЅС MESSINA Seafarers Journal

Кулеба поручил немедленно проверить ситуацию посольствам Украины в Индии и Сингапуре

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Индии и Сингапуре проверить информацию и ситуацию на судне MSC MESSINA. Об этом сообщил спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко в своем Twitter.

"Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Индии и Сингапуре немедленно проверить ситуацию на судне MSC MESSINA, среди членов экипажа которого могут быть граждане Украины", - отметил Николенко.

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Напомним, ранее стало известно, что 25 июня на полпути в Сингапур, между Шри-Ланкой и Малаккским заливом, в машинном отделении судна MSC MESSINA начался пожар. В результате инцидента погиб 20-летний моряк из Одессы. Как отмечается, с того момента экипаж находится без связи.

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