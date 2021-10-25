МИД призвало украинцев воздержаться от поездок в Судан из-за госпереворота

Спикер МИД Украины Олег Николенко Фото из открытых источников

В то же время, тем, кто находится в Судане, советуют избегать мест массового скопления людей и оставаться в безопасном месте

Министерство иностранных дел рекомендовало гражданам Украины не посещать в ближайшее время Судан на востоке Африки в связи с государственным переворотом в стране. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в своем Twitter.

"Внимательно следим за развитием ситуации в Хартуме (столице Судана, - ред.). Рекомендуем украинцам пока воздержаться от поездок в Судан, а тем, кто находится в стране, избегать мест массового скопления людей, оставаться в безопасном месте", - отметил он.

По всем вопросам внешнеполитическое ведомство советует звонить на "горячую линию" посольства Украины в Египте: +20 100 00 396 48.

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Ранее сообщалось, что в Судане произошла попытка государственного переворота, который пытались осуществить военных. За этим стояла группа сторонников бывшего президента Судана Омара аль Башира.

Позже стало известно, что в Судане в ночь на понедельник, 25 октября, военные подразделения арестовали нескольких политических деятелей, в том числе премьер-министра Абдаллу Гамдока. После задержания лидеров правящей коалиции в ряде районов Хартума вспыхнули протестные акции, демонстранты жгли шины и блокировали дороги. Интернет и мобильная связь в стране работают с перебоями.