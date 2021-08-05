Мэр Конотопа пытался облить нардепа Качуру водой: Открыто производство

Народный депутат Александр Качура Фото из открытых источников

Нардеп раскритиковал мэра за плохое качество питьевой воды

Полиция начала уголовное производство по факту нападения на народного депутата фракции "Слуга народа" Александра Качуру во время заседания Конотопского городского совета, сообщает пресс-служба партии.

"Во время заседания нардеп поднял вопрос проблем города, в частности плохого качества водопроводной воды, которую нельзя пить или использовать для приготовления пищи. Он продемонстрировал образец этой воды в бутылке, которую ему передали жители города, и попросил мэра Артема Семенихина проверить ее качество. Вместо ответа мэр попытался облить депутата водой, к потасовке присоединилась охрана Семенихина, и прямо в зале произошла драка", - говорится в сообщении.

На распространенном в соцсетях видео видно, что во время обсуждения состояния инфраструктуры города Семенихин предложил Качуре "немножко протрезвиться нашей Конотопской водичкой" и облил его. После этого между мэром и нардепом встали охранники, которые развели их в разные стороны.

Сам Семенихин в видеообращении, обнародованном в соцсети Facebook, заявил, что Качура спровоцировал его, "поливая грязью" город. Он также заявил, что Качура шантажировал его, угрожая препятствовать его деятельности и инициировать открытие уголовных производств против него, если мэр города не будет выполнять его указания. В частности, по словам Семенихина, Качура требовал, чтобы он подал в качестве кандидата на должность секретаря Конотопского горсовета подконтрольного ему человека.

Ранее сообщалось, что на повторных выборах городского главы Конотопа победил кандидат от партии "Свобода" Артем Семенихин.