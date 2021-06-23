Массовое отравление в Харькове: В одном из ресторанов нашли сальмонеллу и стафилококк

Пищевое отравление Фото из открытых источников

Результаты бактериологического обследования больных подтвердили у 42 человек сальмонелла, еще у 6 обнаружили стафилококк

В результате питания в ресторане Харькова у больных обнаружили сальмонеллу и стафилококк. Об этом сообщает Харьковский лабцентр.

Как известно, в местные больницы с отравлением попали 89 человек, из них 19 детей.

Результаты бактериологического обследования больных подтвердили у 42 человек сальмонеллу. Среди них двое работников заведения. Еще у 6 работников нашли стафилококк.

У одного больного обнаружили кишечную палочку, у 6-ти – условно-патогенные возбудители.

Отмечается, что сальмонеллу и клебсиеллу пневмонию обнаружили в объектах внешней среды и пищевых продуктах в ресторане.

В частности в омлетах, салатах, мягком сыре, курятине и роллах.

В лабцентре говорят, что вероятной причиной возгорания было употребление суши, которые готовили с нарушением санитарных требований.

Сейчас в медицинских учреждениях находятся 69 отравленных, еще 4 на амбулаторном лечении.

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Как известно, 16 июня в службу контроля качества обратились посетители с жалобами на плохое самочувствие.

Больные связывали свое состояние с употреблением готовых блюд (преимущественно суши) в заведении общественного питания г. Харьков ООО "Ресторация №1" (рестораны "Якитория", "мафия")".

Напомним, люди в Харькове начали массово жаловаться на боль в животе с 17 июня. Сначала в больницу был госпитализирован с диагнозом гастроэнтероколит 25 человек.

Позже количество пострадавших возросло до 85 человек.

В свою очередь полиция нарушила уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.