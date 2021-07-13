На химкомбинате Закарпатья произошло массовое отравление угарным газом, есть жертва

Во время устранения неполадок с оборудованием один из работников предприятия надышался угарным газом и потерял сознание

В городе Перечин (Закарпатская область) на лесохимкомбинате погиб работник. Еще четверо попали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным правоохранителей, во время устранения неполадок с оборудованием один из работников предприятия, 38-летний житель Перечина, надышался угарным газом и потерял сознание.

Помочь пострадавшему пытались еще четверо его коллег, однако из-за распространения вредных веществ, они также отравились.

"В результате, 38-летний работник предприятия скончался, еще четверо его коллег были госпитализированы в больницу.

После оказания им медпомощи двух из них отпустили домой, еще двое – остались на стационарном лечении", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, если оно повлекло гибель людей или другие тяжелые последствия.

Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и выясняют окончательные причины гибели мужчины.

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Напомним, ранее в городе Глобино Полтавской области на мясокомбинате произошло массовое отравление работников неизвестным веществом. В результате инцидента пострадали 16 человек.