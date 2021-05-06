Масштабный пожар в Виннице: В офисном центре обнаружили мертвой женщину

Полиция Винницкой области

Сейчас устанавливается личность погибшей

В Виннице в здании с офисными помещениями возник пожар, в результате чего погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается, происшествие произошло около 13:00 на улице Бевза. После ликвидации пожара на третьем этаже обнаружена мертвая женщина. Полицейские устанавливают личность погибшей.

Сообщается, что по факту возникновения пожара следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УКУ (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Виннице произошло масштабное возгорание офисного центра.