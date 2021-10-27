Масштабный пожар под Киевом: В Броварах прогремел мощный взрыв со вспышкой

Спасатели пытались обуздать огонь почти два часа

Под Киевом в Броварах ночью прогремел мощный взрыв со вспышкой, который впоследствии перерос в масштабный пожар. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области.

"27 октября в 00:42 в оперативно-диспетчерскую службу 21-й ГПСЧ м. Бровары поступило сообщение о взрыве на территории ООО "ВТОРТЕХ" азбестоалюминиевой переработки в городе Бровары на улице Луценко", - говорится в сообщении.

Так, прибыв на место инцидента спасатели установили, что в результате взрыва установки по переработке алюминия в одном из помещений завода произошло разрушение стены и кровли с последующим горением отдельными ячейками алюминиевого порошка массой 200 килограмм и распространением пожара на рядом расположенное металлическое складское помещение с древесиной, которое принадлежит ООО "Шелест".

По словам свидетелей, в небо поднимался большой столб дыма, сквозь который было видно красное зарево.

В частности пожар удалось локализовать в 02:16 и полностью ликвидировать в 02:31.

При этом, на месте происшествия были привлечены пять единиц техники и 18 человек личного состава.

Также группой части специальных работ по радиационной, химической и биологической защите МРЦ ГСЧС Украины проведено инструментально-лабораторных исследования. А превышение норм имеющихся веществ и нарушений не было выявлено.

Сейчас устанавливается причина пожара. Никто из местных жителей не пострадал.

Новости по теме: В Дамаске при взрыве автобуса погибли минимум 14 военных

Как сообщалось ранее, в России в поселке Лесное возле города Рязань произошел взрыв в пороховом цехе завода "Эластик". Тела семерых жертв уже найдены, еще девятерых пропавших без вести считают погибшими.