Март закончится тремя магнитными бурями подряд: Названы опасные даты

Магнитные бури могут отобразиться на самочувствии метеозависимых людей Фото из открытых источников

Метеозависимым людям стоит взять во внимание и поберечься в эти дни, советуют эксперты

Астрофизики изменили прогноз магнитных бурь на март - теперь в конце текущего месяца ожидается сразу три магнитные бури уровня G1. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.

В частности, опасными датами являются 28, 29 и 30 марта.

Кроме того, согласно прогнозам, начиная с завтрашнего дня и до 21 марта магнитосфера будет достаточно напряженной, что также повышает возникновение магнитных бурь.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН

Заметим, что в классификации магнитных бурь существует всего пять уровней - от G1 до G5.

Считается, что буря класса G1 может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. При этом более сильные бури приводят к нарушениям связи и перебоям в работе навигационных систем.

В эти дни многие люди могут почувствовать аритмию сердца, шум в ушах, скачки давления или просто психическую неуравновешенность и желание с кем-то поссориться.

Медики советуют не планировать на эти дни никаких важных и ответственных дел, хорошо высыпаться, питаться и отдыхать. Также стоит следить за давлением.

Врачи говорят, что в первую очередь магнитная буря негативно влияет на людей с метеозависимостью, пожилых, тех, у кого есть проблемы с сердцем, сосудами и другими хроническими болезнями.

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Могут почувствовать влияние бури гипертоники, гипотоники, сердечники. Им медики советуют держать рядом лекарства.

При этом даже у людей, считающих себя здоровыми, могут быть проблемы – усталость, бессонница, головная боль.