Марка Цукерберга вызывают в суд в Житомирской области

Марк Цукерберг Фото из открытых источников

Владельца Facebook Meta вызывают как ответчика по делу о комментариях в социальной сети. Истцом выступает городской голова Овруча

Марка Цукерберга вызывают в суд в Житомирской области. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

"В подготовительном судебном заседании истцом заявлено ходатайство об оставлении искового требования о возмещении морального вреда без рассмотрения, привлечения к участию в деле в качестве ответчика владельца сайта Facebook, которым является Facebook Inc. (Фейсбук Инкорпорейтед), резидент Соединенных Штатов Америки, адрес: Willow Park, CA, 94025, US", - говорится в постановлении Коростенского горрайонного суда Житомирской области. Таким образом, суд постановил привлечь к участию в рассмотрении дела владельца Facebook.

Отмечается, что истцом по делу выступает Овручский городской голова Иван Коруд, который судится с одним из основателей Овручской районной партийной организации ВО "Свобода" Алексеем Кравчуком за комментарии в социальной сети. Рассмотрение дела продолжается уже более 2 лет.

Подготовительное заседание по делу, на которое вызывают Цукерберга, назначено на 12 декабря. Сам владелец Facebook до сих пор не прокомментировал ситуацию.

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