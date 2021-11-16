Львовскому антивакцинатору Остапу Стахову вручили подозрение

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Его подозревают в совершении действий, направленных на свержение конституционного строя и захвате государственной власти

Известному львовскому антивакцинатору, одному из организаторов антивакцинаторских протестов в Украине Остапу Стахову объявили подозрение. Об этом сообщает пресс-служба Национального корпуса Львовской области.

По предварительным данным, причиной обыска ковид-диссидента Стахова стало постановление суда.

Как отмечается, проверки в квартире активиста на улице Франко, 60 начались около 12:00. На месте вручения подозрения собралось много "защитников" Остапа Стахова, которые разместились на лестничной клетке и утверждали, что пришли туда "за правду".

Известно, что Стахову объявили подозрение по ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

"В распоряжении СБУ есть неопровержимые доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватывать власть в соответствующих регионах. Потом они собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с "собственной милицией" и "экономикой", – говорится в публикации.

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Остап Стахов стал известным в начале пандемии коронавируса, когда публично на своих страницах в соцсетях заявлял, что ковида не существует, а пандемия – это вымысел. Также Стахов распространяет фейки о вакцинации и различные теории "всемирного заговора".

Кроме этого, антивакцинатор организует пикеты противников вакцинации и собирает деньги для своих акций, называя себя руководителем незарегистрированной организации "Права человека".

В начале ноября 2021 года депутаты Львовского городского совета и ряд нардепов Верховной Рады написали в СБУ обращение через антивакцинаторську деятельность Стахова.

Его действия и его приспешника подпадают под квалификацию таких уголовных правонарушений: ст. 293 УК, ст. 295 УК, ст. 350 УК, ст. 436-1 УКУ.

Напомним, ранее бывшему нардепу Надежде Савченко объявили о подозрении за поддельный COVID-сертификат. Она пыталась попасть с ним в Украину.