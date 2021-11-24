Львовский суд оставил антивакцинатора Стахова под стражей

Стахов будет оставаться в СИЗО до 16 января 2022 года

Так, Стахов будет оставаться в СИЗО до 16 января 2022 года.

"Решение Апелляционного суда не обжалуется... если Стахов будет нуждаться в враче в СИЗО, ему обеспечат медицинскую помощь", - отметил прокурор Григорий Зенин.

Адвокат сначала просил для подзащитного Стахова домашний арест, а на заседании суда заявил требование отменить меру пресечения.

В свою очередь, сам Стахов в зале суда заявил, что он имеет проблемы с сердцем и нуждается в медицинской помощи, его содержат в ненадлежащих условиях, и если его оставят в СИЗО, то он с пятницы объявит голодовку.

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Напомним, на днях известному львовскому антивакцинатору, одному из организаторов антивакцинаторских протестов в Украине Остапу Стахову объявили подозрение в совершении действий, направленных на свержение конституционного строя и захвате государственной власти.