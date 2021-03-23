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Львовский мусор в Житомирской области: Возбуждено уголовное производство

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Правоохранители начали досудебное расследование относительно несанкционированной выгрузки мусора, который нашли на территории Чудновской городской общины. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Житомирской области

Согласно сообщению, в полицию с информацией про незаконную свалку на территории недействующего кирпичного завода на окраине с. Будичаны обратились местные жители. 

Известно, что на месте происшествия работали сотрудники полиции и Государственной экологической инспекции. Правоохранители зафиксировали наличие более 40 т бытового и промышленного мусора, среди которого обнаружили и платежные документы из г. Львова. 

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Как отмечается, часть помещения приобрел 47-летний предприниматель из Киевской области, деятельность которого связана со сбором и обработкой отходов, однако никаких документов на земельный участок, где расположены помещения, мужчина не предоставил.

Сейчас сведения об указанном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса. Продолжается установление всех обстоятельств и причастных лиц.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в селе Будичаны Житомирской области обнаружили свалку со львовским мусором. Среди отходов немало одноразовых медицинских масок.

 

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