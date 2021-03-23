Львовский мусор в Житомирской области: Возбуждено уголовное производство
Экологи отобрали на месте пробы почвы
Правоохранители начали досудебное расследование относительно несанкционированной выгрузки мусора, который нашли на территории Чудновской городской общины. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Житомирской области.
Согласно сообщению, в полицию с информацией про незаконную свалку на территории недействующего кирпичного завода на окраине с. Будичаны обратились местные жители.
Известно, что на месте происшествия работали сотрудники полиции и Государственной экологической инспекции. Правоохранители зафиксировали наличие более 40 т бытового и промышленного мусора, среди которого обнаружили и платежные документы из г. Львова.
Как отмечается, часть помещения приобрел 47-летний предприниматель из Киевской области, деятельность которого связана со сбором и обработкой отходов, однако никаких документов на земельный участок, где расположены помещения, мужчина не предоставил.
Сейчас сведения об указанном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса. Продолжается установление всех обстоятельств и причастных лиц.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в селе Будичаны Житомирской области обнаружили свалку со львовским мусором. Среди отходов немало одноразовых медицинских масок.