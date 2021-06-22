Ливни в Крыму: из-за непогоды на полуострове гибнет урожай

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Гибель посевов произошла на площади 122 га

Сильные дожди, которые в середине июня привели к затоплению городов в оккупированном Россией Крыму, также нанесли более 2 млн рублей ущерба сельскому хозяйству оккупантов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на так называемое министерство сельского хозяйства полуострова.

Отмечается, что нанесен ущерб четырем сельскохозяйственным предприятиям, расположенным в четырех сельских поселениях - Октябрьское, Багеровское, Войковское и Чистопольское. Гибель посевов произошла на площади 122 га.

Сейчас "Минсельхоз" формирует информацию для объявления чрезвычайной ситуации на пострадавших сельхозугодьях.

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Напомним, из-за сильных дождей 18 июня в Ялте произошел потоп. Непогода была такой мощной, что было объявлена эвакуация людей.

Сегодня стало известно, что в Ялте, где несколько дней не утихали ливни, запретили купаться на городских пляжах, поскольку из-за непогоды огромное количество мусора попало в Черное море.