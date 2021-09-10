Лейтенант Маузер: В США умер звезда "Полицейской академии" Арт Метрано

Арт Метрано скриншот

Его смерть была естественной, утверждают родственники

В США в штате Флорида умер Арт Метрано — стендап-комик, наиболее известный по роли капитана полиции Эрни Маузера в двух фильмах "Полицейская академия". Об этом сообщил его сын Гарри Метрано в своем Instagram.

"Я потерял лучшего друга, наставника, отца. Он был и всегда будет самым крутым человеком, которого я знаю. Я никогда не встречал человека, преодолевшего больше невзгод, чем он. Он столько воевал и выигрывал за эти годы, что я всегда считал его несокрушимым, но правда в том, что мы не живем вечно на земле, но дух человека может вечно жить внутри вас", — написал Гарри Метрано.

Отмечается, что актер умер естественной смертью в возрасте 84 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация вот Harry Metrano (@h_metrano)

Как известно, актерская карьера Арта Метрано длилась почти три десятилетия после того, как он впервые сыграл роль в триллере 1961 года "Ракетная атака на США".

Однако его большой прорыв произошел в 1970 году, когда он выступил в качестве стендапера на "вечернем шоу с участием Джонни Карсона".

Еще известнее он стал после роли в фильме "Полицейская академия 2: Их первое назначение" (1985 года).

В частности год спустя он повторил эту роль в ленте "Полицейская академия 3: снова на тренировке".

В 1989 году Метрано упал с лестницы во время работ на крыше своего дома в Лос-Анджелесе, повредив позвоночник и шею, после чего стал частично парализованным, но все равно продолжал принимать участие во многих проектах.

Позже он превратил этот жизненный опыт в сценическое шоу под названием "Случайная комедия Метрано", которое он исполнял в инвалидном кресле и на костылях.

Со временем его состояние улучшилось.

Новости по теме: Скончался легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо

Напомним, ранее умер известный польский актер из сериала "Четыре танкиста и собака" Веслав Голас. Ему было 90 лет. Актер долгое время болел, и в прошлом году у него случился первый инсульт, после которого он почти не выходил из дома.