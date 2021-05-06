Легендарный кран Zakhariy получил повреждение: строительство Запорожского моста снова приостановили

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Он наткнулся на подводную скалу

В Запорожье во время строительства моста через Днепр мощный плавучий кран Zakhariy получил повреждение и временно приостанавливает работу. Об этом говорится в Facebook турецкой компании Onur Group, которая ведет строительство.

"Сегодня во время выполнения работ Кран Lifting LK - 800 (Zakhariy) наткнулся на подводную скалу, из-за неправильно проделанную работу по речному маршруту. Было повреждено дно крана, поэтому сейчас он временно приостанавливает свою работу", - говорится в сообщении.

Компания-подрядчик обещает завершить ремонт поврежденной части крана и возобновить работы по строительству моста в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что в Запорожье стартовало крупное строительство моста-долгостроя, общая длина конструкций которого достигнет 9 километров. Полностью завершить его планируют через два года.