Легендарный гольфист Вудс попал в ДТП и сломал себе ноги

Его машина слетела в кювет и перевернулась

В американском штате Калифорния в серьезную аварию попал легендарный гольфист и 15-кратный победитель турниров "Мэйджор" Тайгер Вудс. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, инцидент произошел утром 23 февраля. Гольфист ехал на своей машине через город Ранчо Палос Вердес, находящийся недалеко от Лос-Анджелеса.

По словам правоохранителей, на опасном участке дороги, в частности на повороте, машина Вудса пересекла встречную полосу и слетела в кювет. Она протаранила два дорожных знака, потом дерево и перевернулась.

При этом добавляется, что первым нашел пострадавшего заместитель шерифа округа Лос-Анджелес, прибывший на место аварии. Он отметил, что спортсмен был в сознании и даже назвал свое имя. Однако самостоятельно выбраться из машины Вудсу не удалось из-за ремня безопасности, которым он был пристегнут.

Гольфиста пришлось освобождать с помощью топора через лобовое стекло. Самостоятельно стоять он не смог. Его в тяжелом состоянии госпитализировали - травмированы ноги. Спортсмену сделали операцию.

