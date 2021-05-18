Кузьмин: Суд назначил дату рассмотрения апелляций на домашний арест Медведчука

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Киевский апелляционный суд назначил дату судебного рассмотрения апелляционных жалоб в уголовном производстве в отношении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Апелляция на домашний арест Медведчука назначена к рассмотрению в апелляционном суде г. Киева на пятницу 21.05.21. Процесс обещает быть очень напряженным и не менее интересным, чем предыдущий", - отметил он.

Ранее стало известно, что адвокаты внесли апелляцию на определение Печерского суда о домашнем аресте Виктора Медведчука. Также апелляцию на решение Печерского районного суда Киева о домашнем аресте Медведчука подал и Офис генерального прокурора.

Напомним, 13 мая Виктора Медведчука отправили под домашний арест до 9 июля.

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку подписаны подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.