Кузьмин: Суд назначил дату рассмотрения апелляций на домашний арест Медведчука
Киевский апелляционный суд назначил дату судебного рассмотрения апелляционных жалоб в уголовном производстве в отношении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.
"Апелляция на домашний арест Медведчука назначена к рассмотрению в апелляционном суде г. Киева на пятницу 21.05.21. Процесс обещает быть очень напряженным и не менее интересным, чем предыдущий", - отметил он.
Ранее стало известно, что адвокаты внесли апелляцию на определение Печерского суда о домашнем аресте Виктора Медведчука. Также апелляцию на решение Печерского районного суда Киева о домашнем аресте Медведчука подал и Офис генерального прокурора.
Напомним, 13 мая Виктора Медведчука отправили под домашний арест до 9 июля.
11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку подписаны подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.
Адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука - незаконны.
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его команда будут работать над тем, чтобы все доказательства против него, которые будет получать следствие, были добыты в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса.
В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявили, что организованная властью травля Виктора Медведчука - это явный показатель скатывания Украины к диктатуре.