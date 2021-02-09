Кузьмин: С подачи власти украинские нацисты объявили конкурс на самое тяжкое и унизительное наказание для журналистов запрещенных Зеленским телеканалов

С подачи власти украинские нацисты объявили конкурс на самое тяжкое и самое унизительное наказание для журналистов запрещенных президентом Владимиром Зеленским телеканалов ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Пока в тренде: люстрация с последующим запретом на профессию. Но есть и более "европейское" предложение, мы же в Евросоюз стремимся, если кто забыл: один из "воскресших журналистов" провластного лагеря предложил вырезать на лбу у оппозиционных журналистов серп и молот. Тут, видимо, сказываются внутренние переживания украинских нацистов из-за голливудского Альдо Рейна из "Бесславных ублюдков", вырезавшего нацистскую свастику на лбу у эсэсовцев. Вполне прогнозируемо украинская власть "не заметила" в таких призывах ни "языка вражды", ни признаков преступления..." - отметил политик.

По его словам, это свидетельствует о том, что возрождение нацизма в Украине — это уже давно свершившийся факт и то, что при Зеленском в ООН Украина проголосовала против резолюции, осуждающей возрождение нацизма, является явным тому подтверждением.