Кузьмин: С подачи власти украинские нацисты объявили конкурс на самое тяжкое и унизительное наказание для журналистов запрещенных Зеленским телеканалов
С подачи власти украинские нацисты объявили конкурс на самое тяжкое и самое унизительное наказание для журналистов запрещенных президентом Владимиром Зеленским телеканалов ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.
"Пока в тренде: люстрация с последующим запретом на профессию. Но есть и более "европейское" предложение, мы же в Евросоюз стремимся, если кто забыл: один из "воскресших журналистов" провластного лагеря предложил вырезать на лбу у оппозиционных журналистов серп и молот. Тут, видимо, сказываются внутренние переживания украинских нацистов из-за голливудского Альдо Рейна из "Бесславных ублюдков", вырезавшего нацистскую свастику на лбу у эсэсовцев. Вполне прогнозируемо украинская власть "не заметила" в таких призывах ни "языка вражды", ни признаков преступления..." - отметил политик.
По его словам, это свидетельствует о том, что возрождение нацизма в Украине — это уже давно свершившийся факт и то, что при Зеленском в ООН Украина проголосовала против резолюции, осуждающей возрождение нацизма, является явным тому подтверждением.
"Журналисты разорванных властью телеканалов должны не просто объединиться для защиты своих прав и свобод. Они должны создать и зарегистрировать свою общественную организацию, объединиться в крепкий профессиональный союз и во взаимодействии со всеми адекватными проукраинскими силами организовать работу по сопротивлению, используя для этого все разрешенные законом способы. Это может стать первым шагом к началу глубинных преобразований в украинском обществе. В противном случае — поражение. И нет только поражение в правах..." - добавил он.
Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.