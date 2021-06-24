Кузьмин: Обыски у мамы Оксаны Марченко - это очередной акт преступления власти против Виктора Медведчука

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

По делу председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука сегодня, 24 июня, проходят новые обыски - правоохранительные органы приехали к дому его тещи. Таким образом, власть фактически совершает новые преступления против Медведчука и действует при этом с особым садистским удовольствием. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин в своем телеграм-канале.

"Сегодня с самого утра прокуроры и следователи опять нагрянули с очередными обысками к Медведчуку. В этот раз обыскивают не только партийный офис, кабинеты и жилища ближайших соратников, что уже стало традицией для действующей власти. В этот раз с обысками приехали ещё и к маме жены Медведчука и на полном серьезе пытаются найти доказательства государственной измены зятя. Совершенно очевидно, что под видом обысков прокуратура проводит своеобразные акции устрашения, призванные запугать и деморализовать Медведчука и членов его семьи, а вовсе не отыскать новые доказательства по делу. Фактически власть совершает новые преступления против Медведчука и действует при этом с особым садистским удовольствием", - отметил политик.