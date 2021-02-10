Королева Елизавета II в девятый раз стала прабабушкой: Родила принцесса Евгения

Принцесса Йоркская Евгения Фото из открытых источников

Это первый ребенок супругов

В Великобритании внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения родила первенца. Об этом сообщает Букингемский дворец.

"Ее Королевское Высочество принцесса Евгения благополучно родила сына сегодня, 9 февраля 2021 года, в 08:55 часов в больнице Портленда. Джек Бруксбанк присутствовал", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ребенок и мать сейчас чувствуют себя хорошо.

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При этом добавляется, что младенец стал девятым правнуком королевы и главы государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II.

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Ранее сообщалось, что королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп вакцинировались от коронавирусной болезни COVID-19. Однако, какую вакцину использовали для королевской пары неизвестно.