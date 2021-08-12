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Конфликт из-за паркоместа: Полиция открыла два дела

МВД

Там поспорили владелец магазина и инспектор по парковке

Киевская полиция возбудила два уголовных дела после вчерашнего конфликта вблизи магазина "Ибис" на бульваре Леси Украинки.  Об этом сообщает полиция Киева.

В ходе конфликта был применен слезоточивый газ, в результате чего оба участника спора получили ожоги глаз. Участники конфликта - киевляне, 1990 и 1974 годов рождения. У них отобрали объяснения.

"По факту происшествия начато два уголовных производства по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до исправительных работ на срок до одного года.

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Ранее сообщалось, что на столичном бульваре Леси Украинки владелец сети магазинов "Ибис" напал на инспектора по парковке и применил газовый баллончик, поскольку тот приказал заменить антипарковочные столбики. 

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