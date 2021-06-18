Количество людей, отравившихся в сети ресторанов Харькова, возросло до 57 человек

Пищевое отравление Фото из открытых источников

В больнице начинает не хватать мест

Количество людей, обратившихся к медикам с пищевым отравлением после того, как поели в харьковских ресторанах "Якитория" и "Мафия", возросло до 57 человек. Об этом сообщается на сайте Харьковского областного лабораторного центра.

Среди отравленных - 16 детей. По его информации, 55 больных госпитализированы, двое лечатся амбулаторно.

Как передает Интерфакс-Украина на брифинге в пятницу заместитель городского головы Харькова Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что в отделении Городской клинической больнице № 31, куда госпитализируют инфекционных больных во время пандемии, заняты все кровати, поэтому часть больных отвезли в Валковской больницы.

Новости по теме: Массовое отравление в санатории Одесской области: На плохое самочувствие пожаловались 30 детей

"Там уже не хватает мест... Там 30 коек. Уже четырех человек повезли в Валковскую центральную районную больницу, у них там есть отдельное отделение инфекционное. Мы с областью корректируем действия скорой помощи и оказываем помощь тем, кто в ней нуждается", — сказала Горбунова-Рубан.

По ее словам, все пациенты находятся в состоянии средней тяжести. Она также уточнила, что возраст детей, госпитализированных с пищевым отравлением, — от 4 до 17 лет.

Новости по теме: В Черновицкой области в детсаду отравилось 26 детей

В свою очередь полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Напомним, люди в Харькове начали массово жаловаться на боль в животе с 17 июня. Сначала в больницу был госпитализирован с диагнозом гастроэнтероколит 25 человек. Сегодня утром количество госпитализированных возросло до 34.