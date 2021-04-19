"Коктейли Молотова" и пистолет-пулемет: В Харьковской области у мужчины обнаружили арсенал

Он скупал оружие через интернет

Национальная полиция Харьковской области

В Харьковской области у мужчины изъяли склад оружия. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"08 апреля до оперативников ХРУП № 3 ГУНП в Харьковской области поступила информация о том, что житель района по месту своего проживания хранит огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатку", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время проведения обысков в рамках специальной государственной операции "Оружие и взрывчатка" у правонарушителя нашли пистолеты различных моделей, пистолет-пулемет, 7 гранат РГД-5, 2 гранаты Ф-1, 5 бутылок "коктейля Молотова", 5 глушителей для оружия, около 1000 патронов различного калибра, станки для обработки металла, комплектующие для изготовления взрывчатых веществ. Мужчина покупал оружие и боеприпасы через сеть Интернет, а потом сам их собирал.

При этом добавляется, что следователем по данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Стало известно, что все вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее в Тернополе мужчина пытался "успокоить" детей на площадке, для этого он решил устроить стрельбу.