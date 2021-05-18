Кличко опубликовал видео с обысками в доме, где он живет

Виталий Кличко Фото из открытых источников

Мэр столицы не верит в версию проведения "масштабной операции против контрабандистов"

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видео о том, как силовики проводили обыск в доме, где он живет. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Facebook.

"Короткий видеообзор о том, как отряд экипированных силовиков, якобы, не до меня приходил сегодня утром", - прокомментировал публикацию глава столицы.

При этом Кличко добавил, что правоохранители звонили в его дверь, когда он был на тренировке. Также пытались достучаться и до соседки, живущей напротив.

"Поэтому версия о какой-то масштабной операции против контрабандистов, якобы обитающих двумя этажами ниже в моем подъезде, выглядит неубедительной. Тщательнее как - то надо", - заметил мэр города.

Ранее сообщалось, что около 20 правоохранителей пришли к дому, где живет мэр Киева Виталий Кличко, однако самого главы столицы тогда в доме не было.

Впоследствии стало известно, что Служба безопасности Украины действительно прибыла в дом, где проживает мэр Киева Виталий Кличко, однако к главе столицы следственные действия не имеют никакого отношения.

Сам мэр Виталий Кличко не верит, что следственные действия в его доме не имеют к нему отношения и связывает их с политическим давлением.