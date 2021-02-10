Кива: "Патриоты - За жизнь" планировали провести турнир по боксу, но радикалы устроили провокации

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива. Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива заявил, что радикалы в среду, 10 февраля, пытались сорвать проведение законного турнира по боксу среди участников гражданской организации "Патриоты - За жизнь". Об этом он сообщил в совместном эфире трех телеканалов – ZIK, NewsОne и "112 Украина".

"У нашей организации "Патриоты - За жизнь" (гражданская организация, которая официально зарегистрирована в Минюсте) в эти дни проходят спортивные сборы и проведение отборочного чемпионата среди участников гражданской организации "Патриоты - За жизнь" по боксу и троеборью. Мы на сегодняшний день работаем над укреплением физической подготовки, ребята приехали, все планово, у нас идет подготовка к Всеукраинскому турниру", - сказал Кива.

Нардеп отметил, что у них есть официально снятая территория, где находится спортзал, и там проходит подготовка к соревнованиям, "все законно и без каких-либо нарушений".

"Сегодня в 11 часов, под дислокацию проведения турнира прибыли радикально настроенные ребята Билецкого, который системно пытается создавать эскалацию в нашей стране, используя - самое страшное - малолеток", - добавил Кива.

Он подчеркнул, что Билецкий пытается сегодня их натравить, чтобы пролилась кровь.