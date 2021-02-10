Кива о незаконных задержаниях "Патриотов – За жизнь": Власть расправляется с оппозицией

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Сотрудники Национальной полиции незаконно задерживают членов Гражданского движения "Патриоты – За жизнь" в ходе спортивных сборов, что является частью давления власти на оппозицию. Об этом в эфире NewsOne заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", глава Гражданского движения "Патриоты – За жизнь" Илья Кива.

"Сегодня была совершена провокация. Во время проведения спортивных сборов нашей организации приехали представители Нацкорпуса, начали забрасывать спортсменов петардами, шашками, камнями, пытались вывести их на конфликт. Но когда им это не удалось, приехали силовики. Нацполиция начала противоправно, в нарушение всех норм закона, задерживать спортсменов. Часть спортсменов заблокированы в спортзале, куда пытаются прорваться силовики и задержать их", – сказал он.

Кива подчеркнул, что основания для задержания у силовиков отсутствуют: "Все участники сборов – с документами, мы не нарушали закон, спортзал мы официально арендовали, я готов показать договор аренды", – отметил нардеп.

Данная ситуация, по словам политика, является частью расправы власти с оппозицией.

"Мы сегодня свидетели того, как праворадикалы, состоящие на службе у Зеленского, вместе с силовиками пытаются всячески давить на оппозицию, пытаются дискредитировать её и заткнуть рты всем, кто обличает власть в её преступлениях. У меня нет претензий к штатным сотрудникам Нацполиции, им отдали преступный приказ, который им надо выполнять рядом с этими псевдонационалистами", – подытожил он.