Кислотой в лицо: На футболиста Йоана Висса совершили нападение

Футболисту Иоанну Висса в лицо плеснули кислотой Фото из открытых источников

Полиции удалось задержать нападавшую, вычислив ее по мобильному телефону

Футболист французского клуба Лорьян Йоан Висса стал жертвой нападения. Ему в лицо плеснули кислотой и пытались похитить ребенка. Об этом информирует L’Equipe.

Как отмечается, сначала у 24-летнего футболиста на улице неизвестная женщина попросила автограф, а потом она пришла к нему домой, где и совершил нападение.

Виссу сразу госпитализировали. В результате инцидента он получил ожоги лица и проблемы со зрением. Пришлось делать тяжелую операцию, но теперь его жизни ничего не угрожает. Конечно, остается вопрос, сможет ли он продолжить футбольную карьеру.

Позже стало известно, что после нападавшая успела облить кислотой еще как минимум два человека.

Как оказалось, недавно она пережила выкидыш, но скрыла эту информацию от своего мужа. Убеждала его, что не может видеться с ребенком из-за карантинных ограничений.

Поэтому, вскоре она решила похитить ребенка, чтобы выдать за своего. Но надо было, чтобы тот был от смешанной пары, ведь ее муж – ивуариец.

Поскольку похитить ребенка Висса ей не удалось. Женщина попыталась сделать это с ребенком другой пары.

В настоящее время полиция задержала нападавшую, вычислив ее по мобильному телефону. Ребенка вернули в семью.

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Напомним, ранее в Греции священник облил кислотой семерых митрополитов и полицейского во время церковного суда, который планировал лишить его сана в монастыре Петраки. По данным правоохранителей, пострадавшие были сразу госпитализированы.





