Киевлянин выбросил кошку с котятами из окна, ему светит до 8 лет

МВД

В результате падения три животных погибли

Житель столичной Троещины выбросил кошку и четырех котят из окна седьмого этажа, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщили в прессслужбе полиции Киева.

Следственным отделом Деснянского управления полиции расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

В дежурную часть Деснянского управления полиции от местной жительницы поступило сообщение о том, что неизвестный выбрасывает животных из окна многоэтажки на улице Оноре де Бальзака.

Правоохранители установили квартиру, дверь которой открыл 42-летний мужчина, который в дальнейшем признался в содеянном.

"Фигурант навеселе решил поиграть с животными. Во время игры взрослая кошка поцарапала ему руку, из-за этого правонарушитель выбросил ее и четырех котят из окна седьмого этажа. В результате падения четыре животные погибли, один котенок находится на лечении в ветеринарной больнице", - следователь Деснянского управления полиции Александра Недухова.

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Ранее сообщалось, что суд оправдал бывшего директора Государственного архива Хмельницкой области Владимира Байдича, который в 2019 году привязал собаку к автомобилю и на скорости протащил его по дороге.