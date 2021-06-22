Киевляне жалуются на "песчаную бурю": Предполагают, что пыль принес ветер из астраханских степей

Фото: Украинская правда

В свою очередь в ГСЧС заявляют, что не имеют информации о чрезвычайных погодных явлениях

Киевляне жалуются на пыль в воздухе и выкладывают снимки "песчаной бури", сообщает "Украинская правда".

Как отмечается, в соцсетях пишут, что 22 июня Киев накрыла пыльная буря, в воздухе летает песок, видимость упала. В частности, такая ситуация наблюдалась на Позняках, в Днепровском районе и на Оболони.

Над Подолом, по словам очевидцев, стояла "дымка" и "карамельное" небо.

Из-за песка и "смога" с левого берега столицы люди не видели правого.

При этом синоптик Валерий Латуха в Facebook заявил, что виновным во всем может быть ветер, принесший пыль в Украину из астраханских степей.

"Астраханский суховей. Атмосферным течением пылевое облако сегодня пронесло по Украине от побережья Азова до Полесья", - отметил он и выложил видео явления.

Впрочем, по данным издания, сейчас показатели воздуха в Киеве в пределах нормы, спасатели также не имеют информации о чрезвычайных погодных явлениях.

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Напомним, ранние синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в большинстве западных, северных и восточных областей Украины.