Киев накрыл ливень: Затруднено движение троллейбусов и трамваев, падают деревья

Фото из открытых источников

Также в центре города провалился асфальт с машиной

В Киеве в результате грозы с градом затруднено движение транспорта. В частности, на улице Сечевых Стрельцов часть дерева упала на проезжую часть. Об этом сообщает прессслужба патрульной полиции Киева.

Кроме того, в прессслужбе "Киевпастранса" сообщили, что задерживается движение троллейбусов №6, 16, 18 по улице Сечевых Стрельцов в направлении станции метро "Майдан Независимости" из-за падения дерева на проезжую часть.

Также задерживается движение трамваев №11, 12, 16, 19 по улице Кирилловская в направлении площади Шевченко по причине скопления воды.

На карте Google Maps видно в городе образовались значительные заторы. Затруднено движение транспорта на улице Крещатик, улице Грушевского, улице Набережно-Крещатицкая, улице Набережно-Рыбальская.

Также пробки на проспекте Победы, бульваре Леси Украинки, Голосеевском проспекте. Вместе с тем, движение на киевских мостах не затруднено.

Фото из открытых источников

А на улице Ильинская просел асфальт, туда почти провалился автомобиль.

Фото из открытых источников

Отметим, в КГГА предупреждали, что такая погода в Киеве будет до следующего вторника. На завтра уже объявлено очередное штормовое предупреждение.

Кроме того, в ГСЧС сообщили, что в Киевской области до конца дня будет значительное ухудшение погодных условий.

Как отмечается, в г. Жмеринка Винницкой области в результате интенсивных осадков произошло подтопление 8 домохозяйств. К откачке воды привлекли 8 человек и 3 единицы техники.

Напомним, накануне, 17 мая, в Украине объявили штормовое предупреждение. На территории некоторых регионов прошли сильные дожди, грозы и град.