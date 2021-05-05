Катастрофа Ан-26: Троим новым подозреваемым избрали меру пресечения

Самолет АН-26 после авиакатастрофы Фото из открытых источников

Всего по этому делу проходят 6 подозреваемых

Печерский районный суд Киева посадил под ночной домашний арест трех новых подозреваемых по делу о падении военного самолета Ан-26 В Харьковской области. Об этом рассказали в пресс-службе Государственного бюро расследований, передает "Укринформ".

"Решение принял в понедельник, 3 мая, Печерский суд Киева. Бывшему начальнику Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба, заместителю командира воинской части А4104, где произошла катастрофа, и заместителю командира указанной воинской части по летной подготовке избраны меры пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 60 суток", — отметили там.

Трем новым подозреваемым объявили подозрения 30 апреля по ст. 416 и ч. 3 ст. 425 УКУ — нарушение правил подготовки и проведения полетов, и халатное отношение к военной службе. Всего по этому делу проходят 6 подозреваемых.

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Напомним, 25 сентября вблизи города Чугуева в Харьковской области разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

В результате авиакатастрофы погибли 26 человек, среди которых курсанты и представители офицерского состава. Один курсант-третьекурсник выжил.

Ранее сообщалось, что прокурорами Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил и Офиса генпрокурора совместно со следователями ГБР сообщено о подозрении трем военным служебным лицам по факту крушения самолета Ан-26.