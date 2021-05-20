Зеленский допускает, что к убийству Шеремета может быть причастна контрразведка СБУ

Павел Шеремет Фото из открытых источников

В то же время президент не знает точно, кто именно убил журналиста

Президент Украины Владимир Зеленский не знает, кто убил журналиста Павла Шеремета, однако он допускает причастность лиц, связанных с контрразведкой. Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам второго года своего президентства.

"Вероятность причастности во время той каденции тех или иных лиц, которые могли бы быть связанными с контрразведкой, наверное, есть", - отметил глава государства.

Отвечая на вопрос, имеет ли он информацию по убийцам Шеремета и, по его информации, могла быть причастна к убийству контрразведка СБУ, он подчеркнул, что не был президентом, когда убили журналиста.

"Может тогда бы эти органы, которые были причастны к этому, может, тогда бы они это не сделали.

Многие люди работают в правоохранительных органах, особенно в самом начале и сейчас, не наших, еще от кого-то, и работают не на нас, не на людей, а на кого-то.

Я не детектив и не знаю, кто убийца. Если бы знал, сделал бы все, даже то, что вне закона, чтобы эти люди были арестованы", - высказался гарант.

Президент также отметил, что не знает, сделали ли это именно те люди, которые сейчас под следствием, или кто-то из них и плюс другие.

Напомним, ранее Шевченковский районный суд Киева заявил о вмешательство посторонних в свою деятельность во время рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Активисты каждый раз протестуют под зданием и угрожают судьям в соцсетях.