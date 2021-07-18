К нападению на пограничников в Сумской обл. причастны сотрудники СБУ, - СМИ
Фигурантов уже отстранили от службы на время расследования дела
Служба безопасности Украины заявила, что к нападению на пограничников в Сумской области причастны ее сотрудники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы", - заявили в спецслужбе.
В СБУ добавили, что служба будет сотрудничать со следствием для привлечения виновных в нападении на пограничников к ответственности.
"СБУ и в дальнейшем будет оказывать всяческое содействие следствию, чтобы установить все подробности инцидента, а виновные были наказаны - безотносительно к должностям и фамилиям", - отметили в пресс-службе.
О третьем участнике нападения, пока информации нет.
Напомним, сегодня ночью в Сумской области трое неизвестных напали на двух пограничников и завладели их табельным оружием, после чего скрылись. В ГПСУ заявляли, что нападение на пограничников, скорее всего, совершили с территории Украины.