Израиль заявил о ликвидации одного из командиров "Исламского джихада"

Израиль Фото из открытых источников

Речь идет о Абу Хусама Арбида

Армия обороны Израиля совместно с общечеловеческой службой безопасности (ШАБАК) ликвидировала командира Северного округа "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") Хусама Абу Арбида. Об этом сообщает Newsru.co.il.

Как отмечается, он занимал соответствующую должность более 15 лет. Кроме этого, Хусама Абу Арбида был ответственным за обстрелы израильской территории противотанковыми ракетами и руководил ими.

При этом добавляется, что первая попытка ликвидации чиновника была осуществлена в мае 2019 года.

Напомним, в субботу, 8 мая, в Иерусалиме между палестинцами и израильскими правоохранителями произошли массовые столкновения. В результате более 160 человек были ранены.

Вечером 11 мая, в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. Поступали данные о ракетный обстрел города из сектора Газа. Ракетный обстрел Тель-Авива начался после заявления представителя боевого крыла палестинского движения ХАМАС начать наносить удар по городу.

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Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила обстрел сектора Газа та уничтожила башню "Аль-Джалаа", в которой были расположены офисы ряда ведущих международных СМИ.

За ночь с 15 на 16 мая в направлении Израиля с территории сектора Газа запустили более 130 ракет.