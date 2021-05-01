Избивал бабушку: В Харькове мужчине грозит тюремное заключение из-за домашнего насилия

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Женщина терпела побои и оскорбления в свою сторону систематически

В Харькове 24-летний парень систематически оскорблял и бил свою 75-летнюю бабушку. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как отмечается, молодой человек живет с пожилой женщиной в одной квартире в Киевском районе города, злоупотребляет алкогольными напитками, постоянно оскорбляет ее нецензурной бранью, угрожает физической расправой и даже применяет силу.

В начале марта в отношении обидчика работники сектора противодействия домашнему насилию составили 4 протокола об административном правонарушении по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или неуведомление о месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Мужчине неоднократно выносилось срочное запрещающее предписание, которое он постоянно нарушал.

В итоге, следователи открыли уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины. Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Теперь ему грозит до 2 лет заключения.

Напомним, в прошлом году за домашнее насилие в Украине осудили 921 человека.