Избежание уголовной ответственности: В Кривом Роге на взятке задержали правоохранителя

Злоумышленник был задержан при получении взятки

Криворожские правоохранители задержали заместителя начальника сектора превенции, который за 5 тысяч долларов предлагал гражданину избежать уголовной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Полицейский требовал от гражданина неправомерную выгоду в сумме 5 000 долларов США за невозбуждение в отношении него уголовного производства по факту мошенничества", - говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан во время получения взятки в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения, продолжаются следственные действия.

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Напомним, ранее в Киеве правоохранители задержали председателя медико-социальной экспертной комиссии и ее сообщницу на вымогательстве неправомерной выгоды, в размере 3 тыс. долларов, за предоставление соответствующей медицинской документации и принятие положительного решения в установлении группы инвалидности.