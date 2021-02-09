Из-за снегопада аэропорт "Борисполь" переносит и отменяет рейсы

В аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Польши ГПСУ

Расписание вылетов и прилетов претерпевает изменения во внутренних и международных направлениях

В Международном аэропорту "Борисполь" в Киеве из-за непогоды три рейса отменили и еще восемь перенесли. Об этом стало известно из данных на сайте аэропорта.

Как отмечается, изменениям в расписании подверглись и внутренние рейсы, и внешние – по направлению из Стамбула, Минска, Хургады, Шарм-эль-Шейха, Анкары.

При этом добавляется, что самолет из Днепра должен был сесть в аэропорту в 8:20, но его прибытие ожидается в 11:18. Рейсы из Запорожья и Львова должны были быть в Киеве уже в 8:30, однако приземлились только в 10:15. Утренний вылет из Херсона для пассажиров и вовсе отменили.

Кроме этого, стало известно о задержке четырех ночных рейсов.

Ранее сообщалось, что сегодня по всей территории Украины, кроме южных областей, будет идти снег. Температура воздуха местами опустится до -11 градусов.