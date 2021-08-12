Из-за служебной халатности экс-чиновница "Укрзализныци" нанесла ущерб на 495 млн грн:

Она не оформила должным образом спецразрешения

Бывшая и. о. директора одного из филиалов "Укрзализныци" предстанет перед судом, поскольку в результате ее служебной халатности был нанесен ущерб окружающей среде на почти 495 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"За процессуального руководства прокуроров Офиса Генерального прокурора направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего исполняющего обязанности директора филиала "Центр управления промышленностью" ПАО "Укрзализныця" по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В ходе расследования было установлено, что исполняющая обязанности директора филиала не обеспечила надлежащее оформление специальных разрешений на проведение взрывных работ и не прекратила незаконные взрывы на гранитном карьере – производственном подразделении "Пенизевицкий карьер".

Как отмечается, в результате служебной халатности с мая 2017 года по октябрь 2018 года было незаконно проведено 5 взрывов на территории Житомирской области и добыто почти 219 тыс. м куб габбро-анортозита, гранита, габбро-нориту, чем окружающей среде причинен ущерб на сумму почти 495 млн грн.

Известно, что в настоящее время обвинительный акт в отношении начальника производственного подразделения "Пентзевицкий карьер" филиала "ЦУП" ПАО "Укрзализныця" по факту нарушения правил использования недр и незаконной добычи полезных ископаемых (ч. 4 ст. 240 УК Украины) находится на рассмотрении в суде.

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Напомним, ранее в Украине было разоблачено растрату имущества корпорации должностными лицами ГПЗКУ путем проведения экспортных операций зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости и без осуществления предварительной оплаты на 57 млн долларов убытков.