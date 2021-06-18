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Ялту заливает водой: Из-за подтоплений началась эвакуация жителей

Фото из открытых источников

Возле города сошел селевой поток, пострадавших в результате стихийного бедствия нет

В связи с сильными дождями и подтоплениями в Ялте (оккупированный Крым) эвакуировали нескольких человек. Об этом говорится в сообщении местного так называемого министерства по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в районе поселка Оползневое на Южнобережном шоссе сошел селевой поток, а в самой Ялте и Алупке подтоплены два дома. Местные спасатели эвакуировали 7 человек в безопасную зону.

Кроме того, из-за сильных дождей и ветра упало дерево в районе Малой Ореанды, пострадавших нет.

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Ранее сообщалось, что город Керчь и несколько деревень в оккупированном Крыму подтопило из-за обильных осадков, а так называемый "глава полуострова" Сергей Аксенов осмотрел Керчь на лодке. В частности, в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации.

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