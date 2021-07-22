Из-за непогоды в Украине погибли два человека, еще семеро попали в больницы
Трагедии произошли в результате падения деревьев
На территории Украины осложнилась погода. В результате падения деревьев погибли два человека и семь госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщает пресслужба ДСНС.
В общем, за прошедшие сутки повреждено 100 кровель и повалено 90 деревьев.
В частности, вчера в городе Дружковка и городе Константиновка Донецкой области в результате падения деревьев один человек погиб и семь попали в больницы.
Кроме того, еще один человек погиб в результате падения конструкций крыши в селе Мусиевка Меловского района Луганской области.
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