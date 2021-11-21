Из-за непогоды в Украине остались без света 94 населенных пункта
Вследствие чего сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП)
В Украине из-за ухудшения погоды без света остались 94 населенных пункта. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По состоянию на утро, 21 ноября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) обесточены 94 населенных пункта в 5 областях:
- Сумская-30,
- Черниговская - 25,
- Киевская-21,
- Житомирская-15
- Донецкая-3.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Сообщается, что в Черниговской области вчера штормовой ветер повалил деревья. В результате движение по некоторым трассам было перекрыто.
Новости по теме: В Украине завтра прогнозируется туман: Где ждать непогоды
Напомним, в Украине сегодня объявлено штормовое предупреждение. Сильный ветер прогнозируется почти во всех областях, кроме южных.