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Из-за непогоды в Украине остались без света 94 населенных пункта

Линии электропередач Фото из открытых источников

Вследствие чего сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП)

В Украине из-за ухудшения погоды без света остались 94 населенных пункта. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на утро, 21 ноября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) обесточены 94 населенных пункта в 5 областях:

  • Сумская-30,
  • Черниговская - 25,
  • Киевская-21,
  • Житомирская-15
  • Донецкая-3.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Сообщается, что в Черниговской области вчера штормовой ветер повалил деревья. В результате движение по некоторым трассам было перекрыто.

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Напомним, в Украине сегодня объявлено штормовое предупреждение. Сильный ветер прогнозируется почти во всех областях, кроме южных.

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