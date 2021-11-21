Из-за непогоды в Украине остались без света 94 населенных пункта

Линии электропередач Фото из открытых источников

Вследствие чего сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП)

В Украине из-за ухудшения погоды без света остались 94 населенных пункта. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на утро, 21 ноября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) обесточены 94 населенных пункта в 5 областях:

Сумская-30,

Черниговская - 25,

Киевская-21,

Житомирская-15

Донецкая-3.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Сообщается, что в Черниговской области вчера штормовой ветер повалил деревья. В результате движение по некоторым трассам было перекрыто.

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Напомним, в Украине сегодня объявлено штормовое предупреждение. Сильный ветер прогнозируется почти во всех областях, кроме южных.